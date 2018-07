Líderes mundiais reúnem-se em ambiente de desarmonia

Mais de 120 presidentes, primeiros-ministros e monarcas reúnem-se durante esta semana sob forte segurança na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. O secretário-geral da entidade, Ban Ki-moon, prevê que a sessão ministerial, que começa na terça-feira, será uma das mais movimentadas de todos os tempos.

Antes da sessão de abertura, da qual o presidente Barack Obama também discursará, Ban Ki-moon convidou líderes para a primeira reunião de alto nível nesta segunda-feira, que discutirá o Estado de Direito.

Outras questões importantes que serão discutidas nos bastidores são as tensões com o programa nuclear do Irã e a possibilidade de Israel realizar um ataque preventivo contra o país, a atuação da Al-Qaeda no oeste da África e o declínio da ajuda internacional para combater a pobreza. As informações são da Associated Press.