Líderes palestinos exigem nova proposta de Kerry

"O Fatah quer fazer algumas alterações no plano de Kerry, porque as ideias propostas não são animadoras para um retorno às negociações", disse um funcionário do partido do presidente palestino, Mahmoud Abbas.

"O comitê central é exigente para retomar as negociações. Kerry devem anunciar uma proposta em linha com as fronteiras de 1967", afirmou Amin Maqbool, secretário-geral do Conselho Revolucionário do movimento Fatah.

A votação aconteceu depois de duas rodadas de negociações intensas entre Kerry e Abbas na terça-feira e na quarta-feira.

Foi a sexta visita do diplomata dos Estados Unidos para a região para tentar mediar um compromisso que permita a retomada das negociações de paz entre Israel e Palestina após um hiato de três anos. Fonte: Dow Jones Newswires.