Líderes religiosos buscam conciliação Enquanto explosões e disparos decorrentes do conflito sectário no Iraque continuam a ferir, a mutilar e a matar a população, líderes sunitas e xiitas - considerados os principais atores do combate que, segundo os iraquianos, começou após a invasão americana, em 2003 - afirmam querer o fim da violência no país.