Líderes republicanos se manifestam sobre vitória de Biden

WASHINGTON - O líder republicano da Câmara, Kevin McCarthy, comentou neste domingo, 8, as projeções que indicam vitória de Joe Biden. “Cada voto legal deve ser contado. Cada recontagem deve estar completa. Cada desafio legal deve ser escutado. Então, e só então, a América decidirá quem venceu a corrida”, escreveu em seu Twitter.

O senador pela Flórida Marco Rubio também falou sobre a corrida presidencial em sua conta. “Portanto, fique acordado, pois você não sabe nem o dia nem a hora”, escreveu, citando o versículo Mateus 25:13.

Já o senador Roy Blunt, do Missouri, afirmou à emissora ABC disse “parecer improvável” que as projeções que indicam vitória de Biden mudem nos próximos dias. Apesar disso, afirmou, é “compreensível” que os republicanos esperem um pouco mais para confirmar o resultado.

O senador pelo Estado de Utah e candidato à presidência em 2012 pelo partido republicano, Mitt Romney, disse em entrevista à rede de televisão americana NBC neste domingo que Biden é um “homem de caráter” e que pretende estabelecer um bom relacionamento político com ele. Contudo, ressaltou que o seu partido é maioria no Senado e que será necessário diálogo. “Biden trabalhou no Senado tempo suficiente para saber que existem dois partidos e que as coisas têm que ser decididas de forma bipartidária. Se a política for extrema, acho que ele vai fracassar”, afirmou.

Na manhã seguinte ao discurso da vitória do presidente eleito Joseph R. Biden Jr., os democratas instaram os legisladores republicanos a rejeitar a recusa do presidente Trump em conceder a corrida e aceitar os resultados da eleição.

“O que importa para mim é se o Partido Republicano irá ou não nos ajudar a preservar a integridade dessa democracia”, disse o deputado James E. Clyburn, democrata da Carolina do Sul, na CNN.

Symone Sanders, uma conselheira sênior de Biden, disse à CNN que ninguém da Casa Branca falou com a campanha desde que o resultado da eleição foi anunciado na manhã de sábado, embora alguns congressistas republicanos o tenham feito.