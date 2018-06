Líderes sul-asiáticos firmam acordo de energia Países sul-asiáticos firmaram um acordo energético nesta quinta-feira no seu primeiro encontro em três anos, em evento que contou até mesmo com um aperto de mão entre os líderes da Índia e do Paquistão. Apesar do clima amistoso, no entanto, as nações não conseguiram chegar a terreno comum em outras duas propostas econômicas.