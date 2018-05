Presidente sul-coreano se reúne com Kim Jong-un em zona desmilitarizada

SEUL - O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, reuniu-se neste sábado, 26, com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, na zona desmilitarizada que divide a península coreana - anunciou o governo de Seul. Segundo a presidência sul-coreana, ambos os líderes se reuniram por cerca de duas horas na localidade de Panmunjom, um dia depois de o presidente americano, Donald Trump, anunciar que o encontro com Kim ainda pode acontecer no futuro, depois de decidir pelo cancelamento na última quinta-feira.

+Trump diz que cúpula com Coreia do Norte ainda pode ser realizada no dia 12 de junho

"Os dois líderes trocaram opiniões e conversaram sobre maneiras de aplicar a declaração de Panmunjom e garantir o êxito da cúpula entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte", disse o porta-voz presidencial sul-coreano em comunicado.

+ Coreia do Norte ainda está aberta a dialogar com os EUA, diz KCNA

Moon deve anunciar detalhes da reunião com Kim na manhã de domingo. O presidente Donald Trump disse na sexta-feira que Washington estava tendo "conversas produtivas" com Pyongyang sobre a reintegração da reunião de 12 de junho, apenas um dia depois de cancelá-la.

Em carta endereçada ao líder norte-coreano, o presidente americano apontou "a tremenda raiva e hostilidade" de manifestações recentes do regime como justificativa de sua decisão. Apesar disso, Trump reiterou que deseja se encontrar com ele no futuro, mas que agora não seria o momento apropriado. / AFP