Liga Árabe adia para domingo divulgação de relatório sobre a Síria

CAIRO - A Liga Árabe adiou até o próximo domingo a apresentação do relatório final de seus observadores na Síria, cuja missão continuará até o final de semana e pode ser renovada, informou nesta quinta-feira, 19,o chefe de operações da delegação, Adnan Issa al-Khodeir.

A fonte detalhou que o organismo pan-árabe decidiu realizar a reunião de seu grupo de contato sobre a Síria um dia depois do previsto e algumas horas antes do encontro entre os chanceleres árabes.

Khodeir acrescentou que o grupo de contato - formado por Egito, Sudão, Omã, Argélia, Arábia Saudita e Catar, além do secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Elaraby - se reunirá no domingo de manhã e apresentará suas conclusões no posterior encontro dos chefes da diplomacia árabe.

Após estudar e avaliar o relatório geral elaborado pelos observadores, os ministros das Relações Exteriores deverão decidir se renovam ou finalizam a missão. Está previsto que o documento inclua as observações da delegação árabe sobre a situação na Síria, especialmente sobre se Damasco respeitou seu compromisso de cessar a violência, libertar os detidos durante os protestos e retirar as tropas das ruas.

Esses são alguns dos pontos que figuram no plano de solução à crise proposto pela Liga Árabe, que em dezembro impôs sanções econômicas ao regime do presidente sírio, Bashar Assad, e ameaçou transferir a questão ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Após obter a aprovação das autoridades sírias para permanecer um mês no país, o primeiro grupo de observadores chegou a Damasco em 22 de dezembro e desde então visitou regiões castigadas pela violência para verificar o cumprimento da iniciativa. O chefe de operações lembrou nesta quinta que ainda há 17 grupos de observadores desdobrados em distintas regiões da Síria, que mandam relatórios sobre a situação no território diariamente.

Embora o fim da missão estivesse previsto para esta quinta-feira, fontes da organização pan-árabe manifestaram que continuará até o dia 22, à espera da decisão dos ministros árabes. No entanto, Khodeir detalhou que a parte mais importante de seu trabalho estará presente no relatório que será apresentado neste domingo pelo chefe da missão, o general sudanês Mohammed Ahmad Mustafa al-Dabi, aos ministros árabes.

Com relação ao possível envio de forças árabes à Síria para proteger os civis, Khodeir explicou que este assunto não está na agenda das reuniões, embora não tenha descartado a possibilidades de que alguns países abram o debate sobre esse assunto.

Apesar da presença de observadores árabes, a violência não cessa na Síria, onde nesta quinta-feira morreram ao menos 25 pessoas em distintas províncias do país pela repressão das forças do regime, segundo os últimos números divulgados pelos Comitês de Coordenação Local.