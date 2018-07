Liga Árabe adverte sobre guerra civil na Síria

BEIRUTE - O secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Elaraby, advertiu nesta sexta-feira, 13, que a Síria pode estar se encaminhando para uma guerra civil. Também nesta sexta, forças de segurança sírias fizeram mais disparos contra milhares de pessoas que foram para as ruas em apoio aos militares desertores que mudaram de lado para tentar derrubar o presidente Bashar Assad.

Durante os 10 meses de levante, a maior parte da violência teve origem em atos das forças de segurança que atiraram contra manifestantes desarmados. Mas nos últimos meses soldados desertores têm atacado integrantes do Exército sírio e alguns membros da oposição pegaram em armas contra o regime, aumentando ainda mais a violência.

Mas Assad parece manter um firme controle do poder, apesar da crescente pressão internacional para que interrompa a repressão e deixe o cargo. Elaraby disse à Associated Press que o regime de Assad não está cumprindo ou está cumprindo parcialmente o plano da Liga Árabe assinado no mês passado para encerrar a repressão.

"Estamos muito preocupados porque há certos compromissos que não foram cumpridos", disse ele, no Cairo, onde fica a sede da Liga. "Se isso continuar a acontecer, pode virar uma guerra civil."A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que mais de 5 mil pessoas foram mortas desde o início do levante, em março. As informações são da Associated Press.