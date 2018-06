Liga Árabe apoia fim da desocupação de Israel

Elaraby também condenou uma proposta de lei controversa que definirá Israel como "Estado Judeu", dizendo que isso mostrará a "extensão do racismo de Israel contra o povo palestino". "Não podemos esperar mais", disse Abbas em discurso no encontro da Liga Árabe, neste sábado, ao justificar o fato de que dará prosseguimento à proposta junto a ONU, apesar do constante pedido de Washington para que não o fizesse.

Abbas advertiu também que os palestinos podem tomar outras medidas, incluindo representação na Corte Criminal Internacional, se o Conselho de Segurança rejeitar a resolução. Abbas pediu aos países da Liga Árabe que ajudem seu país com US$ 100 milhões ao mês para garantir a segurança.

A resolução não deve encontrar respaldo no Conselho de Segurança, porque terá veto dos Estados Unidos. A proposta palestina deve assumir caráter simbólico e político.