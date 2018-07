Liga árabe conclui texto sobre áreas seguras na Síria A delegação árabe na Organização das Nações Unidas (ONU) finalizou a redação do primeiro esboço de uma resolução para estabelecer áreas seguras na Síria, disse neste sábado Bin Heli, vice-secretário-geral da Liga Árabe. Heli afirmou que a delegação presidida pela Arábia Saudita deve discutir a decisão com diferentes grupos políticos e geográficos na ONU e membros do Conselho de Segurança, em particular, a fim de conseguir suporte para o projeto.