Liga Árabe condena assassinatos cometidos pela Síria em guerra civil

Líderes árabes reunidos no Kuweit nesta quarta-feira, 26, condenaram os homicídios cometidos pelo governo da Síria nos três anos de guerra civil no país e pediram uma solução política para a questão.

"Condenamos nos termos mais enfáticos os massacres e os assassinatos em massa cometidos pelas forças do regime sírio contra pessoas desarmadas", disse o subsecretário do Ministério das Relações Exteriores do Kuweit, Khaled al-Jaraillah, ao ler o comunicado final, divulgado ao término de dois dias de reuniões.

"Chamamos por uma solução política para a crise síria, de acordo com a declaração de Genebra Um", acrescentou. / REUTERS