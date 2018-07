Liga Árabe critica Otan e pede cessar-fogo na Líbia O secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa, expressou preocupações a respeito da campanha da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Líbia e pediu um cessar-fogo e negociações com o regime de Muamar Kadafi, segundo informações divulgadas hoje no site do jornal britânico Guardian.