Liga Árabe elogia acordo entre Estados Unidos e Rússia

O líder acrescentou que acredita que negociações devem ser feitas junto às Nações Unidas para garantir a paz na Síria. "Todas as partes são capazes e têm influência suficiente para fazer sua parte no Conselho de Segurança da ONU para garantir um cessar fogo na Síria", disse Elaraby em texto. "E (são capazes) de ir na direção de Genebra para alcançar um fim pacífico para a crise na Síria", completou. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.