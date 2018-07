Liga Árabe enviará grupo ao território Chanceleres árabes, reunidos ontem no Cairo, decidiram enviar uma delegação, chefiada pelo secretário-geral da Liga Árabe, Nabil al-Arabi, a Gaza em sinal de solidariedade. O presidente egípcio, Mohamed Morsi, o emir do Catar, Hamad al-Thani, e o premiê da Turquia, Recep Erdogan, também se reuniram no Cairo com o líder exilado do Hamas Khaled Meshaal para discutir a crise.