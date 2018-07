Liga Árabe faz mediação de disputa Arábia Saudita-Egito

Riad, neste sábado, convocou seu embaixador no Cairo, depois de protestos fora da embaixada saudita, sobre a prisão de um advogado egípcio de defesa dos direitos humanos.

A agência de notícias saudita SPA disse que a embaixada no Cairo, bem como consulados da Arábia Saudita nas cidades de Alexandria e Suez estavam fechados.

Arabi disse, em comunicado, que está em contato com os ministros das Relações Exteriores da Arábia Saudita e do Egito, respectivamente, príncipe Saud al-Faisal e Mohammed Kamel Amr. As informações são da Dow Jones.