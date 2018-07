Liga Árabe impõe restrições a 17 autoridades sírias A Liga Árabe aprovou ontem sanções contra 17 integrantes do alto escalão do governo Sírio, incluindo Maher Assad, o número 2 do regime e irmão do presidente Bashar Assad. As autoridades não poderão mais entrar no território de nenhum dos 22 integrantes do bloco árabe.