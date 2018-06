Liga Árabe monta delegação para pedir ajuda à Palestina

A delegação será composta pelo primeiro-ministro palestino, Salam Fayyad, pelo secretário-geral da Liga Árabe, Nabil al-Arabi, e pelos ministros de Relações Exteriores do Iraque e do Líbano.

Os diplomatas visitarão os países árabes e pedirão que cumpram as promessas de conceder à Autoridade Palestina US$ 100 milhões mensalmente, conforme acordado durante a cúpula realizada em março do ano passado.

A Liga Árabe também solicitará que a comunidade internacional pressione Israel para liberar receitas fiscais. O governo da Cisjordânia está há meses mergulhado em uma crise financeira. Em dezembro, funcionários do governo palestino entraram em greve na Cisjordânia depois de não terem recebido os salários.

A crise se agravou com a decisão de Israel de suspender a transferência da receita obtida com tarifas e impostos como forma de punição, após os palestinos ganharem status de Estado Observador na Organização das Nações Unidas (ONU). As informações são da Dow Jones.