Liga Árabe pede intervenção dos EUA em conflito O líder da Liga Árabe, Nabil al-Arabi, pediu que o presidente Barack Obama tome uma atitude mais proativa na solução do conflito entre Israel e Palestina no seu próximo mandato. "Esperamos que a nova gestão americana adote uma política de resolução dos conflitos em vez de administração dos conflitos", disse Arabi durante uma visita com o ministro de Relações Exteriores do Egito, Mohammed Kamel Amr, à sede do presidente Mahmud Abbas na Cisjordânia.