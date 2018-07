Liga Árabe pede que presidente sírio renuncie

DAMASCO - Os ministros das Relações Exteriores da Liga Árabe pediram ao presidente sírio, Bashar al-Assad, que renuncie rapidamente.

O comunicado veio depois de uma reunião de emergência do grupo no Catar. Eles ofereceram ainda uma rota de saída segura do país para Assad e sua família. A Liga Árabe também pediu à oposição que forme um governo de transição.

Enquanto isso, o presidente sírio ordenou que suas tropas redobrem seus esforços na capital, Damasco, e na segunda maior cidade do país, Aleppo. Forças do governo recapturaram dois distritos (Barzeh e Mezzeh) em Damasco. Um porta-voz dos rebeldes disse mais cedo que eles tomaram controle de uma escola militar no norte de Aleppo.

