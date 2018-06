Liga Árabe reúne-se para discutir situação na Síria

Riad, 31/08/2013 - A Liga Árabe deve se encontrar neste domingo para discutir a situação na Síria. Países do Golfo Pérsico solicitaram o encontro, enquanto os EUA preparam uma possível intervenção contra o regime de Bashar al-Assad, após denúncias de um ataque com armas químicas nos arredores de Damasco.

Não está claro se grandes potências da região, como a Arábia Saudita, conseguirão unir a Liga Árabe em torno do plano dos EUA. "O encontro vai dar uma oportunidade para que os Estados árabes expressem suas visões sobre a Síria, especialmente à luz do fracasso do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) em chegar a uma decisão sobre um ataque militar contra o regime sírio", disse a agência estatal de notícias do Kuwait, citando "fontes bem informadas do Golfo Pérsico".

A Arábia Saudita e o Qatar estão agindo nos bastidores para ajudar os rebeldes que tentam derrubar o governo de Assad. Os sauditas temem que um ataque limitado faça o regime sírio aumentar a repressão aos opositores. "Se os ataques internacionais forem limitados em tempo, limitados em escopo, nós acreditamos que é melhor não fazer nada", comenta Mustafa Alani, analista de segurança do Centro de Pesquisa do Golfo. Fonte: Dow Jones Newswires. (Álvaro Campos)