Liga Árabe se reúne para discutir suspensão da Síria

Apesar do crescente coro internacional para colocar um fim à crise, o presidente sírio, Bashar Assad, não mostrou sinais de baixar a guarda ou reduzir a campanha contra uma revolta popular avessa a seu regime, que já dura sete meses. Hoje, as tropas de Assad abriram fogo durante o funeral de um ativista morto no leste e ao menos 44 pessoas foram detidas nos subúrbios da capital em batidas feitas de casa em casa.

Autoridades da Liga Árabe disseram que a reunião de hoje, no Cairo, foi convocada por ordem de vários países do Golfo e visa a pressionar Assad a interromper a repressão que, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), já matou mais de 3 mil pessoas desde o início dos protestos, em meados de março.

Muitas nações do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, já retiraram seus embaixadores da Síria, em protesto contra a violenta resposta do governo às manifestações. Uma das autoridades afirmou que a Liga Árabe avaliará outras medidas, se a suspensão não for capaz de forçar Assad a parar com o derramamento de sangue. As informações são da Associated Press.