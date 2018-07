Liga Árabe suspende atividades de observação na Síria

A missão de monitoramento da Liga Árabe está no país para verificar se o regime do presidente Bashar Assad estava se comprometendo com o plano de acabar com a violência e abrir o diálogo com a oposição.

Segundo grupos de oposição, cerca de 80 pessoas foram mortas no país nos últimos três dias. Neste sábado, o secretário-geral da Liga Árabe, Nabil el-Araby, e o primeiro-ministro do Catar, Hamad bin Jassim al-Thani, viajaram para Nova York para pedir o apoio das Organizações das Nações Unidas (ONU) a um plano para colocar um fim nos conflitos na Síria. As informações são da Associated Press.