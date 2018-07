Liga Árabe vai apoiar palestinos na ONU A Liga Árabe pedirá à Organização das Nações Unidas (ONU) o reconhecimento do Estado palestino com Jerusalém Oriental como sua capital e a admissão do novo país na entidade. Os palestinos, que hoje têm status de "observadores" na ONU, prometem buscar o endosso da organização em setembro para seu pedido de soberania na Faixa de Gaza, na Cisjordânia ocupada por Israel e em Jerusalém Oriental.