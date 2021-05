Biden na Casa Branca: como é um dia típico do presidente dos EUA

WASHINGTON - Durante um discurso em Pittsburgh, em março, o presidente americano, Joe Biden, retirou um cartão que mantém no bolso direito do seu paletó com o número atualizado das mortes por covid-19 do país.

Inadvertidamente, revelou um vislumbre de sua agenda privada no verso:

9h30

"Gravações de vídeo conjuntas com a primeira-dama"

9h45

"Prossiga para o Salão Oval"

9h50

"Espere por Ron" (abreviatura para o nome do chefe de Gabinete Ron Klain, com quem teria uma reunião)

À medida que Biden avançava ao longo do dia - de um almoço de 30 minutos a uma sessão de preparação para uma reunião do Gabinete - ele assinalava cada item com uma caneta preta: feito, verificar, verificar.

Foi um raro vislumbre da vida real de um presidente - o roteiro extremo e a ordem quase surreal que definem os dias de Biden, desde sua chegada no Salão Oval logo após as 9h até sua breve caminhada de volta à residência da Casa Branca para jantar com sua mulher, por volta das 19h.

Mais do que a maioria das figuras públicas, Biden tem procurado manter um pé no mundo normal enquanto ascende os degraus do poder, desde ir para casa em Delaware pela companhia de trem Amtrak até telefonar para americanos comuns para assistir à missa. Mas a presidência está testando esse impulso de uma forma inteiramente nova.

Atuais e ex-conselheiros dizem que o dia típico de Biden revela uma criatura de hábitos com rotinas antigas e guloseimas favoritas, como Gatorade de laranja e biscoitos de chocolate; um político tátil ansioso para escapar da bolha de Washington, que gosta de se encontrar em particular com pessoas que lhe escrevem cartas; e o patriarca de um vasto clã católico irlandês que interrompe abruptamente reuniões de alto nível para receber ligações de parentes.

Ele marca um forte contraste com o ex-presidente Donald Trump, cujos dias muitas vezes iam desde a manhã bem cedo até tarde da noite marcado por tuítes frequentemente irritados ou inflamados, e cujo tempo era sempre consumido por comícios errantes, ligações espontâneas para apresentadores de TV e atividades aleatórias e improvisadas. Dependendo do ponto de vista, Biden restaurou a rotina e a ordem na Casa Branca - ou removeu a paixão desenfreada.

Esse relato da programação diária de Biden se baseia em entrevistas com sete pessoas familiarizadas com o dia a dia do presidente, a maioria falando sob condição de anonimato para divulgar detalhes particulares.

Biden começa suas manhãs com um treino que geralmente inclui levantamento de peso, e ele se encontra regularmente com um treinador. Durante a campanha de 2020, ele pedalou regularmente em uma bicicleta tradicional e em uma ergométrica Peloton. As preferências atuais de sua Peloton são uma espécie de segredo de estado. Assessores da Ala Oeste nem mesmo revelaram se ele havia trazido a bicicleta ergométrica interativa com ele para a Casa Branca.

Ao contrário de Trump - um ávido observador de TV, entusiasta da Fox News e autoproclamado mestre do TiVo - Biden não é um consumidor voraz de TV, mas assiste aos programas matinais quando está malhando, geralmente o New Day, da CNN, ou o Morning Joe, da MSNBC.

Ainda na residência da Casa Branca, ele recebe uma cópia impressa do Bulletin, uma compilação dos clipes de notícias da manhã. Inclui notícias locais e nacionais, transcrições de TV, editoriais e manchetes das histórias de primeira página daquele dia.

Em deferência aos afetos da cidade-natal de Biden, seus assessores de imprensa frequentemente dão uma ênfase adicional às histórias de Delaware e da Pensilvânia. Uma edição recente, por exemplo, incluiu histórias do News Journal, o principal jornal de Wilmington, Delaware.

O presidente então percorre a curta distância até o Salão Oval, geralmente carregando sua pasta de couro marrom e uma mistura de outras pastas.

Junto com a vice-presidente Kamala Harris, Biden recebe o resumo diário do presidente, uma atualização ultrassecreta da inteligência sobre os pontos críticos globais. Pelo menos uma vez por semana, ele também se encontra com o secretário de Defesa, Lloyd Austin, ou o secretário de Estado, Antony Blinken, e regularmente se encontra com o general Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.

Em muitos dias, Biden então convoca sua equipe de confiança, incluindo Klain e os principais conselheiros Mike Donilon, Anita Dunn, Bruce Reed, Steve Ricchetti e Cedric Richmond. Essas sessões raramente têm uma agenda formal; Biden simplesmente declara: "Aqui está o que eu quero falar", ou os assessores levantam assuntos que discutiram com antecedência para consideração de Biden.

"Existem muito poucas questões que chegam ao nível do presidente", disse Dunn. "Esses são aqueles sobre os quais só ele pode tomar uma decisão."

Donilon, que está com Biden há décadas, é visto pelos outros como sua consciência, alter ego e cérebro compartilhado. Um antigo conselheiro de Biden estimou que nada menos que umas 10 mil vezes em sua relação de trabalho o presidente se voltou para Donilon e perguntou: "Mike, o que você acha?"

Para os críticos, a programação pública de Biden pode parecer notavelmente leve em comparação com seus antecessores - muitas vezes com apenas uma ou duas breves aparições públicas por dia, apenas viagens esporádicas (em parte devido à pandemia) e fins de semana na casa de sua família em Wilmington. Um "lid", que significa que não há mais atividades públicas, é muitas vezes chamado no início do dia.

O líder da minoria republicana na Câmara, Kevin McCarthy, recentemente expressou as críticas de alguns republicanos de que Biden não tem resistência. "Em nenhum momento, tendo conhecido Joe Biden há algum tempo, ele teve a energia de Donald Trump", disse McCarthy à Fox News este mês. "Donald Trump não precisava dormir cinco horas por noite e estaria pronto."

Os defensores de Biden rejeitam essa comparação, dizendo que a hiperatividade caótica de Trump dificilmente era preferível à estabilidade de Biden. O senador democrata Christopher Coons, um confidente de Biden de longa data, disse que ele nas reuniões muitas vezes apenas cruza os braços, coloca a mão sob o queixo e ouve.

Mesmo assim, o presidente pode ficar impaciente, especialmente com siglas e jargões de Washington, advertindo fortemente seus assessores de que deseja ser capaz de explicar o que uma política específica significa para seus antigos vizinhos em Scranton, Pensilvânia, ou em Wilmington.

Uma vez por semana, Biden almoça com Harris, seguindo um padrão que ele estabeleceu quando era vice-presidente de Barack Obama. O escritório fotográfico da Casa Branca reúne uma apresentação de slides de imagens de suas viagens e eventos recentes que os dois assistem em um monitor enquanto comem, permitindo que reflitam sobre a semana.

O almoço preferido de Biden é uma sopa e uma salada - geralmente uma salada picada com frango grelhado - e ele gosta de Gatorade de laranja e Coca Zero. Para compensar a dieta de baixa caloria, ele tem uma queda bem conhecida por doces, incluindo sorvete de chocolate.

A cesta de maçãs que Obama mantinha no Salão Oval há muito se foi, assim como o botão vermelho da mesa oficial que Trump pressionava para pedir uma Coca Diet.

Em vez disso, Biden abasteceu a área externa do Salão Oval com balas taffy - compradas na loja Dolle e um produto básico do calçadão de Rehoboth Beach, Delaware - e seus biscoitos de chocolate favoritos. Em um aceno de cobiça, cada biscoito é embalado individualmente em um invólucro com um selo dourado da Casa Branca, tornando-os uma mercadoria muito desejada entre funcionários e visitantes.

Biden, às vezes, leva seu almoço para as reuniões, no que Coons descreveu como não exatamente uma lancheira, mas uma sacolinha de coisas. "Se ele ficar com fome em uma reunião, ele pode comer algo saudável", geralmente uma barra de proteína, um sanduíche de pasta de amendoim e geléia e um Gatorade de laranja para viagem.

"Ele tem o gosto de uma criança de 5 anos", brincou um antigo conselheiro de Biden.

Coons lembrou uma vez que estava esperando por uma reunião com Biden na Sala de Mapas da Casa Branca - onde Franklin D. Roosevelt acompanhou o progresso da 2ª Guerra - quando o presidente simplesmente apareceu e e disse: "Vamos!". "Ele estava com seu lanche e outras coisas, seus livros, é como se ele estivesse indo para o trabalho", acrescentou Coons.

Biden também é conhecido por se esgueirar até o gramado sul ou Jardim de Rosas para tomar ar fresco, geralmente com seus pastores alemães, Champ e Major.

A Casa Branca cria inerentemente uma bolha em torno de seu ocupante principal, e isso tem sido duplamente verdadeiro durante a pandemia. Biden é o último de uma longa lista de presidentes que buscaram maneiras de escapar.

Obama recebia todas as noites uma pasta contendo dez cartas que alguns americanos haviam escrito para ele. Biden deu continuidade à tradição, mas onde Obama costumava escrever cartas de resposta, os assessores de Biden providenciaram para que ele se encontrasse pessoalmente com alguns dos remetentes.

Preston Lee, um homem transgênero e veterano do Exército de Alpharetta, Geórgia, escreveu a Biden para agradecê-lo por suspender a proibição de Trump de indivíduos transgêneros servindo no Exército. “Fiz uma missão no Afeganistão sob a administração Obama de 2010 a 2011”, escreveu Lee, de 36 anos. "Minha família e eu respiramos muito mais aliviados com você e a vice-presidente Kamala no cargo. Obrigado por suspender a proibição dos soldados transgêneros. Eu me senti como se estivesse sendo 'apagado' nos últimos quatro anos."

Lee, esperando uma carta padrão em troca, ficou surpreso ao receber uma mensagem de voz de um assessor da Casa Branca, que lhe disse que a equipe tinha lido sua carta, a considerou "muito poderosa" e queria providenciar para ele e sua mulher, que não é binário, para encontrar Biden quando o presidente viajou para Atlanta para um evento.

Amanda Pattillo, de 45 anos, que edita transcrições judiciais em Atlanta, sentou-se com seu filho, agora com 10 anos, uma noite para escrever a Biden que ela aprecia sua prática de carregar um cartão no bolso com o número de americanos que morreram de coronavírus.

“Perdi alguém muito próximo, meu tio Bobby. Ele tinha 73 anos e era muito parecido com meu pai”, escreveu ela. "Todas essas vidas importam. E você se importar com todas essas vidas realmente significa algo."

Ela também recebeu um telefonema da Casa Branca convidando-a para um encontro com o presidente em Atlanta. A reunião, nos bastidores da Emory University, foi breve; Biden disse a ela que ele sentia muito por sua perda e sabia o que era perder alguém. "Ele me garantiu que iria melhorar."

Quando Lee se apresentou ao presidente, Biden disse a ele: "Eu sei quem você é! Você escreveu uma carta!" Lee e sua mulher, e Pattillo e seu filho, tiraram fotos com Biden e Harris, que agora estão penduradas em suas casas.

Esse desejo pelo contato humano se estende até a jornada de trabalho de Biden na Casa Branca, onde às vezes ele surpreende os funcionários ao parar sem avisar em sua estação de trabalho, especialmente se ele souber de alguma notícia sobre a família e quiser checar como está a pessoa.

Biden também pode parar no meio de uma história que o lembra de um velho conhecido para ligar para aquela pessoa e ver como ela está, ou para ligar para os pais de um funcionário apenas para desejar um feliz aniversário.

Se um assessor menciona em uma reunião que teve uma conversa com um prefeito específico, por exemplo, sua reação é: "Quero ligar para ele ou quero ligar para ela. Quero ouvir por mim mesmo'", disse Dunn.

Outra maneira de Biden tentar perfurar a bolha é absorvendo notícias apolíticas. Um conselheiro relembrou um episódio de 2014, quando o então vice-presidente se preparava para um discurso no Salão do Automóvel de Detroit. O discurso tinha uma linha comparando um Corvette e um Porsche, e Biden voltou-se para seus assessores e perguntou: "Houve um artigo na Car and Driver no mês passado comparando o torque. Alguém tem?"

Ninguém tinha, então eles se esforçaram para encontrar uma cópia, descobrindo que ela realmente continha a peça citada por Biden - e que ele havia se lembrado corretamente de qual veículo tinha o maior torque.

Em 2018, no meio da era Trump, Biden - que prefere biografias e volumes sobre religião comparada - ficou obcecado por dois livros: How Democracies Die, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, e White Working Class: Overcoming Class Cluelessness na América, de Joan C. Williams. Ele carregava os dois para todos os lugares, rabiscando anotações nas páginas e retirando cópias gastas para compartilhar passagens.

"Ele marca livros profusamente", disse a diretora de Comunicações da Casa Branca, Kate Bedingfield. "Ele escreve nas margens e destaca e sublinha."

Durante sua campanha presidencial de 2020, Biden presenteou seus assessores com TidBits do Apple News, um aplicativo que veio pré-carregado em seu iPhone e que aparentemente ele nunca substituiu. Um conselheiro de longa data lembrou que as manchetes costumavam ser esquisitas como "A maior mariposa do mundo" e "A mulher japonesa de 119 anos".

“E ele disse, 'Oh, você pode acreditar que esta mulher japonesa tem 119 anos? Você pode imaginar o que ela viu?' "disse o consultor, falando sob condição de anonimato para compartilhar detalhes de uma conversa privada. "Acho que foi uma conversa que tivemos."

Tempo livre é com a família

Quando se trata de tempo livre, Biden - cuja primeira mulher e filha morreram em um acidente de carro em 1972, e cujo filho Beau morreu de câncer no cérebro em 2015 - passa a maior parte do tempo com sua família.

Quando ele e a primeira-dama Jill Biden - a quem ele carinhosamente chama de "Jilly" - estão viajando, eles se ligam várias vezes ao longo do dia. Antes ou depois da maioria dos eventos, disse um conselheiro de longa data, o presidente liga para sua mulher ou para um de seus netos e deixa longas mensagens descrevendo a multidão e o cenário.

"Não sei se ela ouve todos ou os exclui, mas ele processa em voz alta", disse essa pessoa.

E Biden é repetidamente atraído pela familiaridade de Wilmington. Ele já passou nove fins de semana lá como presidente, de acordo com Mark Knoller, um ex-correspondente da CBS News na Casa Branca que acompanha essas atividades presidenciais. Biden também frequentou a igreja 11 vezes desde que assumiu o cargo, sem contar as visitas à capela em Camp David, disse Knoller.

Biden sempre usa no pulso o rosário de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, que seu falecido filho Beau usava quando morreu.

Quando seus netos o visitam, os Biden têm um jantar em família, e o presidente - ou "papai", como seus netos o chamam - questiona-os sobre suas vidas e pergunta por seus amigos. (Ele também, sugeriu um conselheiro de longa data, às vezes usa ligações de seus netos como uma trégua quando está tentando evitar uma tarefa que não quer começar).

Biden quase nunca perde uma ligação de um membro de sua família, interrompendo tudo o que está fazendo para atender, disse Coons. “Ele é vice-presidente, estamos no meio de uma conversa sobre minha candidatura ao Senado em 2010, estamos no meio da frase - quando o telefone de Biden tocou com um telefonema de sua família. "Em um movimento fluido, ele se levanta, abre o telefone e vai embora", contou o senador.

Biden fez a mesma coisa quando os dois homens estavam discutindo a corrida presidencial de Biden em 2020, acrescentou Coons. "Ele nunca dirá: 'Estou no meio de algo importante agora - posso ligar de volta?' "Coons disse. "Ele nunca vai deixar ir para o correio de voz."

Às vezes, disse Coons, ele recebe uma mensagem de Annie Tomasini, diretora de operações do Salão Oval, dizendo simplesmente: "Livre agora?"

Esse é um sinal de que Biden quer falar sobre qualquer coisa, desde o importante ao mundano. Uma vez, Coons lembrou, Biden telefonou e disse: "'Ei, se você puder chegar em meia hora, vou levar o Marine One (helicóptero da presidência) para Wilmington. Posso te dar uma carona para casa'. " (No final, uma confusão em Washington atrapalhou os planos e Coons teve de encontrar seu próprio caminho de volta para Delaware).

Biden geralmente retorna para a parte residencial da Casa Branca por volta das 18h ou 19h. Depois do jantar, o presidente - que os assessores descrevem como uma "coruja noturna" - costuma receber ligações de assessores com atualizações sobre as notícias. Ele também liga para seu filho Hunter, que luta contra o vício em álcool, todas as noites antes de dormir, mandando mensagens de texto se ele não atender imediatamente.

Por fim, revisa seu livro de instruções para o dia seguinte, e então ele está novamente pronto para quando fizer a curta caminhada de volta ao Salão Oval na manhã seguinte.