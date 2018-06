Lincoln Memorial em Washington amanhece pichado

WASHINGTON - Um dos mais emblemáticos prédios dos Estados Unidos, o Lincoln Memorial, em Washington, amanheceu nesta terça-feira, 15, pichado, informou o Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos (NPS).

Lincoln Memorial defaced with graffiti overnight; National Park Service is investigating and working to remove it. https://t.co/DreDW6tVfp pic.twitter.com/KJ6PRRmNqO— ABC News (@ABC) 15 de agosto de 2017