Lindsay Lohan paga US$ 100 mil de fiança Uma juíza de Los Angeles revogou ontem a liberdade condicional da atriz Lindsay Lohan pelo descumprimento da pena imposta pelo tribunal relativa a um delito de furto e outro por dirigir embriagada. Lindsay foi algemada ao sair da corte e foi enviada por um breve período para a prisão, mas foi liberada depois de pagar uma fiança de US$ 100 mil. A atriz também foi sentenciada a 16 horas de serviço comunitário, que será realizado até a próxima audiência no tribunal, marcada para o dia 2 de novembro.