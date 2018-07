Linha-dura assume Defesa em gabinete de Netanyahu

O novo titular da Defesa apoia publicamente a relutância de Netanyahu em abrir mão da ocupação na Cisjordânia, o que abriria o caminho para a criação de um Estado palestino. Ele defende também as ameaças do primeiro-ministro de atacar instalações nucleares do Irã, apesar de, nos bastidores, autoridades terem dito que ele adotou uma linha mais cautelosa alegando que é preciso primeiro deixar a diplomacia dos EUA agir.

"Neste momento decisivo para a segurança de Israel, quando a região ao nosso redor está turbulenta, é importante ter um homem com a experiência de Moshe Yaalon", afirmou Netanyahu em comunicado. / REUTERS