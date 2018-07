Lista do FBI exibe foto errada de suspeito A lista dos mais procurados da polícia federal americana (FBI) inclui a foto de um homem acusado pelos atentados contra embaixadas americanas na Tanzânia e no Quênia. O FBI identifica o suspeito como Saif Adel, conhecido como Mohamed Ibrahim Makkawi. Oficiais de inteligência, porém, disseram que Adel e Makkawi são pessoas diferentes. Um advogado que representou Makkawi no Egito afirmou que o homem da foto não é o seu ex-cliente. O FBI recusa-se a revelar como identificou o suspeito.