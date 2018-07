Livro afirma que Nixon era gay e alcoólatra Conhecido pela franca homofobia, pela qual ficou famoso enquanto ocupou a Casa Branca, o ex-presidente Richard Nixon manteve um caso amoroso com o banqueiro Charles "Bebe" Rebozo, diz uma biografia do ex-líder lançada pelo jornalista Dan Fulson. Além de relatar a relação com o suspeito de ligação com a máfia cubana, a obra afirma que o ex-presidente batia na mulher e tinha problemas com álcool.