Livro Bege: atividade melhorou com clima mais ameno a atividade econômica mostrou recuperação na maior parte dos EUA nas últimas semanas, após a desaceleração causada pelo inverno rigoroso. As indústrias tiveram menos interrupções na produção e o comércio varejista, inclusive o de veículos, mostrou recuperação. No setor agrícola, porém, os produtores no Sul dos EUA relataram atraso no plantio, por causa do frio e do excesso de chuvas. O clima continuou a prejudicar o mercado de imóveis no Meio-Oeste.