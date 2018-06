Livro de documentos vazados é criminoso, diz Vaticano

O livro "Sua Santidade", do jornalista italiano Gianluigi Nuzzi, foi lançado neste sábado e reproduz cartas e memorandos de conversas entre papa Bento 16 e seu secretário pessoal. O Vaticano disse que houve violação do direito de privacidade do papa.

Bento 16 já indicou uma comissão de cardeais para investigar o escândalo do "Vatileaks", que surgiu no início deste ano com a publicação de memorandos alegando corrupção e má administração dos assuntos da Santa Sé e disputas internas sobre os esforços para cumprir normas contra a lavagem de dinheiro. O livro de Nuzzi foi acrescentou mais polêmica ao assunto. As informações são da Associated Press.