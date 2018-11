Livro de Michelle Obama supera 2 milhões de cópias vendidas na América do Norte

WASHINGTON - Mais de 2 milhões de exemplares do livro de memórias de Michelle Obama foram vendidos em duas semanas em Estados Unidos e Canadá, anunciou nesta sexta-feira, 30, a editora Penguin Random House em um comunicado.

Segundo a editora, que cita a empresa especializada NPD BookScan, Becoming: A Minha História, já é o livro mais vendido nos Estados Unidos em 2018.

No dia do seu lançamento, em 13 de novembro, a ex-primeira-dama começou a turnê para promovê-lo no país, com apresentações para milhares de pessoas e salas lotadas apesar do alto preço dos ingressos, em alguns casos. Na semana que vem, irá promovê-lo na Europa.

Segundo a Penguin Random House (PRH), a matriz da Crown Publishing, selo que publica a obra, Becoming já imprimiu mais de 3,4 milhões de cópias para o mercado da América do Norte.

Já traduzido para 31 idiomas, também se posicionou como o livro mais vendido em Reino Unido, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha e França, segundo a PRH.

De acordo com um porta-voz do Editions Fayard, o livro vendeu mais de 50 mil cópias na França, onde já está em processo uma segunda reimpressão.

Michelle Obama, de 54 anos, conta na obra episódios desconhecidos de sua vida, como a dificuldade de engravidar, seu desinteresse pela política e sua incapacidade de perdoar Donald Trump pela polêmica sobre a cidadania de seu marido, Barack Obama.

No ranking de 2018, Michelle desbancou nos Estados Unidos Fogo e fúria, o livro de Michael Wolff que pinta um quadro apocalíptico da vida na Casa Branca na era Trump. Publicado em janeiro, o livro também vendeu mais de 2 milhões de cópias.

O ano literário nos Estados Unidos tem se firmado de maneira inédita pelos livros de temática política, entre os quais figuram A higher loyalt, do ex-diretor do FBI James Comey, e Fear, de Bob Woodward, cada um dos quais superou 1 milhão de exemplares vendidos.

As obras autobiográficas de Barack Obama, A Origem dos Meus Sonhos e A Audácia da Esperança, venderam um total de 4,6 milhões de cópias e são referência do gênero até agora. / AFP