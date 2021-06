Livro diz que Trump cogitou mandar americanos com covid para Guantánamo

Nos primeiros dias da pandemia de coronavírus, enquanto os funcionários da Casa Branca debatiam se deveriam levar americanos infectados para casa para cuidados, o presidente Donald Trump sugeriu seu próprio plano para onde enviá-los, ansioso para suprimir os números em solo americano.

Leia Também Trump pressionou secretário de Justiça interino para apoiar sua tese sobre fraude eleitoral

“Não temos uma ilha que possuímos?” o presidente supostamente pediu àqueles reunidos na Sala de Situação em fevereiro de 2020, antes que o surto nos EUA explodisse. “E quanto a Guantánamo?”

“Importamos mercadorias”, especificou Trump, dando uma aula para sua equipe. “Não vamos importar um vírus.”

Assistentes ficaram chocados e, quando Trump tocou no assunto pela segunda vez, eles rapidamente rejeitaram a ideia, preocupados com uma reação contra a quarentena de turistas americanos na mesma base caribenha onde os Estados Unidos mantêm suspeitos de terrorismo.

Essas conversas internas estão entre as revelações em "Cenário de pesadelo: Por dentro da resposta da administração Trump à pandemia que mudou a história", um novo livro dos jornalistas Yasmeen Abutaleb e Damian Paletta do Washington Post que captura a resposta disfuncional à pandemia em desenvolvimento.

O livro - que se baseia em entrevistas com mais de 180 pessoas, incluindo vários funcionários seniores da Casa Branca e líderes de saúde do governo - oferece novos insights sobre a resposta caótica e muitas vezes malfeita do ano passado, retratando as lutas pelo poder sobre a liderança do coronavírus da Casa Branca força-tarefa, as rixas implacáveis ​​que dificultavam a cooperação e os enormes esforços feitos para impedir Trump de agir de acordo com seus piores instintos. O Post obteve uma cópia do livro antes de sua publicação em 29 de junho.

O livro oferece novos insights sobre Trump enquanto o presidente hesitava entre abraçar curas milagrosas do coronavírus em sua busca por boas notícias, lutar contra sua própria doença - que era muito mais séria do que as autoridades reconheceram - e se preocupar com as implicações do surto para sua candidatura à reeleição.

“O teste está me matando!” Trump supostamente exclamou em um telefonema para o então secretário de Saúde e Serviços Humanos Alex Azar em 18 de março, gritando tão alto que os assessores de Azar ouviram cada palavra. “Vou perder a eleição por causa dos testes! Que idiota fez testes? ”

"Uh, você quer dizer Jared?" Azar respondeu, citando o conselheiro sênior e genro do presidente, Jared Kushner. Apenas cinco dias antes, Kushner havia prometido assumir o comando de uma estratégia nacional de testes com a ajuda do setor privado, escrevem Abutaleb e Paletta.

Trump rebateu que o governo dos EUA nunca deveria ter se envolvido em testes, argumentando com seu secretário de saúde sobre por que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças estavam tentando rastrear infecções. “Foi uma grande incompetência permitir que o CDC desenvolvesse um teste”, disse Trump ao repreender Azar.

Especialistas em saúde pública afirmam que foram os testes inadequados que permitiram que o novo coronavírus se propagasse sem ser detectado pelos Estados Unidos no início de 2020, tornando o rastreamento e o isolamento do contato praticamente impossível nos primeiros dias do surto e alimentando a primeira onda impressionante de infecções e hospitalizações e mortes.

Um presidente em fúria

A fúria de Trump frequentemente distraía funcionários seniores e retardava a resposta nacional, descobriram os autores, com o presidente divulgando seus palpites e, eventualmente, recorrendo a conselheiros escolhidos a dedo, incluindo o radiologista Scott Atlas, que não tinha experiência em doenças infecciosas ou saúde pública. Mas o livro também descreve o presidente como ineficaz e fora de alcance enquanto seus funcionários de saúde e segurança nacional tentavam controlar o agravamento do surto.

Apesar de sua famosa frase de efeito de reality show na TV "Você está demitido", Trump se mostrou bastante ineficaz na remoção de funcionários durante a pandemia, escrevem Abutaleb e Paletta, cercados por deputados preocupados com as consequências políticas e as implicações de minar a saúde pública.

Por exemplo, Trump disse repetidamente a seus assessores em fevereiro para despedir um alto funcionário do Departamento de Estado que permitiu que 14 americanos infectados com o coronavírus no navio de cruzeiro Diamond Princess voltassem para casa. A decisão "dobra meus números da noite para o dia", reclamou o presidente a Azar, quando o número de casos oficiais de coronavírus nos EUA aumentou para 28.

Mas altos funcionários se recusaram a demitir o diplomata, e Trump e o então chefe de gabinete em exercício da Casa Branca, Mick Mulvaney, eventualmente "desistiram", escreveram Abutaleb e Paletta, acrescentando que a decisão do funcionário de trazer os americanos doentes de volta aos Estados Unidos pode ter salvaram suas vidas, uma vez que não havia voos posteriores que pudessem fazer.

Trump também pediu a demissão de Robert Kadlec, o chefe de preparação para emergências do HHS que autorizou a evacuação do Diamond Princess. Mais tarde, ele pressionaria para substituir o comissário da Food and Drug Administration, Stephen Hahn, quando o chefe da agência se recusou a agilizar as aprovações de vacinas antes da eleição e adiou para funcionários de carreira do FDA.

Os dois permaneceriam na presidência de Trump, junto com Anthony S. Fauci - o especialista em doenças infecciosas de longa data que se tornou um dos principais alvos de Trump e seus aliados, mas cuja popularidade pública ajudou a isolá-lo. Em vez de demitir Fauci, os funcionários da Casa Branca cada vez mais ignoraram os conselhos dele e de outras autoridades importantes da saúde, diz o livro, com Trump apoiando-se em Kushner, uma série de conselheiros econômicos e outros aliados de confiança que não tinham experiência em doenças infecciosas.

Disputas internas

Os principais auxiliares de Trump adotaram uma estratégia semelhante de emitir ameaças ou isolar seus rivais, minando os esforços para gerenciar o surto, escrevem Abutaleb e Paletta.

Kadlec, que supervisionou a compra de 600 milhões de máscaras, levou o plano no final de março para Kushner - que explodiu de raiva, jogando sua caneta contra a parede em frustração quando soube que as máscaras não chegariam até junho.

"Seu idiota de merda", disse Kushner. "Estaremos todos mortos em junho."

Mark Meadows, que Trump abruptamente instalou como chefe de gabinete da Casa Branca sem avisar Mulvaney, também repreendeu Kadlec enquanto o governo federal lutava para distribuir um novo tratamento antiviral chamado remdesivir, cujo uso o FDA acabara de autorizar.

"Eu vou despedir o seu - se você não pode consertar isso!" Meadows supostamente gritou com Kadlec em um telefonema surpresa quando o lançamento do remdesivir estourou quando suprimentos escassos foram erroneamente entregues a hospitais sem pacientes elegíveis ou refrigeração adequada e as esperanças da Casa Branca por manchetes positivas se dissiparam.

“Foi nisso que a resposta se transformou: um ambiente tóxico no qual, não importa para onde você se voltasse, alguém estava pronto para arrancar sua cabeça ou ameaçar demiti-lo”, escreveram Abutaleb e Paletta.

“Nightmare Scenario” também captura as tensões quando o então vice-presidente Mike Pence foi instalado como o novo chefe da força-tarefa do coronavírus no final de fevereiro de 2020, substituindo Azar. Nos dias subsequentes, Pence e seu chefe de gabinete, Marc Short, focaram nas implicações políticas e econômicas da resposta ao coronavírus e abordaram muitas decisões de saúde pública considerando como seriam percebidas.

Por exemplo, Short reclamou que Trump estava exagerando ao ouvir especialistas em saúde pública e optando por estender uma pausa econômica até a Páscoa de 2020, caracterizando a mudança como um presente para governadores democratas, escrevem os autores. Short também se opôs ao esforço do HHS para enviar máscaras grátis para todas as famílias americanas nos primeiros dias da resposta, uma medida que alguns especialistas em saúde pública acham que teria despolitizado o uso de máscaras, mas que Short acreditava que alarmaria desnecessariamente as pessoas. Vários altos funcionários também compararam as máscaras a "cuecas no rosto", com um observando que pareciam um "sutiã de treinamento".

O livro detalha episódios menores que revelam as personalidades no cerne da resposta da administração Trump que se desenrolariam de maneiras às vezes disfuncionais, incluindo o anúncio da Casa Branca de fevereiro de 2020 de que “a Embaixadora Debbie Birx [serviria] como Coordenadora de Resposta ao Coronavírus na Casa Branca . ” Mas Birx, um especialista em doenças infecciosas de longa data, na verdade atende por “Debbi” - um ponto que Birx, um ex-oficial militar que “sempre respeitou a cadeia de comando”, nunca procurou corrigir, mesmo quando o erro foi repetido. Birx seria posteriormente denunciado por não corrigir as declarações incorretas frequentes de Trump, incluindo um episódio em que ela sentou enquanto Trump falava sobre injetar alvejante para combater o vírus - um comentário que foi vinculado a um aumento subsequente relatado em ligações para linhas de veneno de emergência.

Conforme a popularidade de Fauci cresceu e a confiança do público em outros médicos da administração despencou, os aliados de Birx e do diretor do CDC, Robert Redfield, irritaram-se com o fato de Fauci não estar sendo punido pelo público por seus próprios erros, incluindo aconselhar os americanos no início do surto de que não precisavam vestir máscaras antes de reverter o curso várias semanas depois.

Os autores também olham para trás em busca de lições que poderiam informar a resposta do governo a crises futuras.

“Uma das maiores falhas na resposta do governo Trump é que ninguém estava encarregado da resposta”, escreveram Abutaleb e Paletta. “Foi Birx, o coordenador da força-tarefa? Foi Pence, chefe da força-tarefa? Era Trump, o chefe? Foi Kushner, comandando a força-tarefa das sombras até que ele não estava mais? Foi Marc Short ou Mark Meadows, muitas vezes em desacordo, raramente em sincronia? ”

“Em última análise, não houve responsabilização e a resposta (à pandemia) foi como navegar sem lema”, concluem.