Livros de Timbuctu Se a batalha de Timbuctu, cidade sagrada muçulmana no centro do Mali, não provocou muitas vítimas - entre jihadistas, militares e civis -, inquieta a situação dos manuscritos guardados em Timbuctu, nas instituições oficiais e na posse de particulares. Segundo rumores, antes de abandonar a cidade os islamistas destruíram prédios onde estavam guardados manuscritos e queimaram uma grande quantidade. Se esses "autos de fé" se confirmarem, parte da cultura africana terá sido apagada da memória do mundo.