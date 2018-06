Locutores falam sobre suicídio de enfermeira Os apresentadores de rádio da Austrália, que conseguiram tapear as enfermeiras do hospital onde a duquesa Kate Middleton estava internada, voltaram ao ar ontem e choraram ao falar do suicídio de uma das enfermeiras. Os DJs Mel Greig e Michael Christian disseram, entre soluços, que estavam arrasados com a notícia. Greig disse que não para de pensar no suicídio de Jacintha Saldanha, a enfermeira do hospital King Edward VII que passou a ligação da locutora - que se fez passar pela rainha Elizabeth - a um colega.