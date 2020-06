Lojas reabrem no Reino Unido enquanto negócios voltam lentamente na Europa

LONDRES - As lojas de roupas estão abertas, mas os provadores permanecem fechados. As livrarias permitem que os clientes entrem, mas qualquer item tocado e não adquirido vai para uma quarentena. E os revendedores jóias de sofisticadas fazem adaptações aos negócios para descontaminar pulseiras de diamantes e colares de ouro.

No Reino Unido, as lojas que vendem bens não essenciais reabriram nesta segunda-feira, 15, pela primeira vez em quase três meses. A medida é parte de uma tentativa global mais ampla de retomar o comércio mesmo quando o vírus permanece profundamente entrelaçado no tecido da sociedade.

O país foi um dos últimos da Europa a fechar o comércio e agora é um dos últimos a permitir provisoriamente a reabertura das lojas. Com muitas precauções. Pela primeira vez, todas as pessoas que usam transporte público deverão usar máscaras. Restaurantes, bares e academias de ginástica permanecem fechados.

Nesta segunda, vários países europeus suspendem as restrições de fronteiras internas. A Itália começou uma reabertura gradual em 4 de maio, e muitas lojas, restaurantes e outras atividades estão em funcionamento. A curva epidemiológica também está em queda constante desde março, quando o número de novos casos com resultado positivo em um dia chegou a mais de 6.500, para os 338 registrados no domingo.

O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou uma "primeira vitória" contra o vírus e disse que todos os negócios poderiam retomar esta semana. Mas alertou que "o verão de 2020 será diferente de qualquer outro", disse. / The New York Times