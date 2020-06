Lojistas e restaurantes nos EUA fecham suas portas de novo em meio a protestos

Fazia apenas dois dias desde que Lilliannia Ayers reabriu sua loja Queen Hippie Gypsy, no centro de Oakland, na Califórnia, antes que sua janela da frente fosse quebrada e sua loja fosse pintada com spray, na sexta-feira, durante os protestos pela morte de George Floyd.

Na noite de sábado, ela e os vizinhos ficaram acordados a noite toda para proteger suas lojas - esperançosos de que os movimentos de protesto nos EUA não destruíssem seus negócios logo após sofrer um golpe devastador com o fechamento da pandemia.

"Vai além da janela", disse ela. "Estamos perdendo vendas todos os dias. Nós já fomos impactados pela doença, e agora estamos perdendo muito mais."

Cenas semelhantes de destruição criaram caos e preocupação por causa dos protestos pela morte de um homem negro por um policial branco em uma abordagem pela polícia de Minneapolis. Isso levou as indústrias de varejo e restaurantes, já atingidas pela pandemia de coronavírus, ao centro dos problemas.

Varejistas e outras empresas em cidades dos EUA, incluindo a Bay Area, Distrito de Columbia, Nova York, Atlanta, Filadélfia e Minneapolis, sofreram com janelas quebradas, roubos, saques e outras violências no fim de semana.

As ações levaram várias empresas a fecharem suas portas e levantaram questões sobre como exatamente as ações se relacionam com os manifestantes, muitos deles pacíficos.

No domingo, o Walmart fechou centenas de lojas devido a potenciais protestos. A Amazon disse que ajustou rotas ou reduziu as operações de entrega em algumas cidades, enquanto a Apple fechou um número não especificado de lojas no domingo. A Target disse que fechou temporariamente seis lojas na Califórnia, Minnesota, Illinois e Pensilvânia.

O prefeito da Filadélfia ordenou que todos os varejistas fechassem no domingo.

Os fechamentos ocorrem depois que muitos varejistas e restaurantes dos EUA já cortaram as operações ou fecharam completamente em março devido a restrições implementadas para proteger as pessoas da pandemia de coronavírus. Essas semanas de fechamento já levaram algumas empresas à falência, incluindo J.C. Penney e Neiman Marcus, além de empresas menores que não conseguiram sobreviver a uma desaceleração prolongada.

"Em tempos normais, as empresas provavelmente aceitariam a situação", disse Neil Saunders, analista de varejo da GlobalData Retail. "Mas saindo de um fechamento por causa da pandemia, é devastador."

A destruição está adicionando novos problemas econômicos para as empresas que já estão enfrentando dificuldades. Mas as ações nos EUA em protesto à brutalidade policial também levaram muitas empresas afetadas a se manifestar em apoio aos protestos.

“Desde que abrimos nossas portas, a Target opera com amor e oportunidade para todos. E nesse espírito, nos comprometemos a contribuir para uma cidade e uma comunidade que transformarão a dor que todos estamos experimentando em dias melhores”, escreveu Brian Cornell, executivo-chefe da Target em Minneapolis, em um comunicado público.

Os executivos da Starbucks organizaram fóruns para os funcionários falarem sobre os problemas e seus sentimentos. A equipe de liderança sênior da Best Buy - que afirmou: "Em geral, somos um grupo, não pessoas de cor" - escreveu uma nota comprometendo-se com as metas de diversidade e inclusão.

"Outro homem negro na América morreu sem sentido na segunda-feira, e aconteceu a apenas quilômetros de onde muitos de nós moramos", dizia a nota. A Best Buy está localizada no subúrbio de Minfields, em Richfield.

Enquanto isso, quando o sábado virou domingo, a avenida Atlantic Avenue do Brooklyn estava pontilhada por janelas quebradas e pilhas de vidro. As paredes ao longo da rota estavam cheias de pichações.

Ao longo da Broadway, no bairro de SoHo, em Nova York, lojas de varejo, incluindo North Face e Journeys, foram saqueadas, vitrines quebradas por skates ou outros objetos pesados. Vários bancos foram arremessados contra as janelas.

A prefeita de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, fez um apelo apaixonado aos manifestantes na sexta-feira, dizendo que mais da metade dos empresários na área metropolitana são minorias.

"Você não está protestando contra nada que acabe com licor marrom nas mãos e ou quebre janelas nesta cidade", disse ela. "Então, quando você incendeia as lojas, está incendiando nossa comunidade."

Em Los Angeles, saqueadores levaram tênis caros da boutique Flight Club depois que os protestos da cidade se tornaram violentos, segundo relatos da mídia.

Em Scottsdale, Arizona, o YouTuber Jake Paul foi pego em vídeo assistindo saqueadores levando mercadorias de um shopping. E em Seattle, havia o vídeo amplamente compartilhado no Twitter de uma jovem andando pela calçada carregando um cheesecake com cobertura de morango inteiro em um prato depois que uma fábrica foi saqueada durante protestos.

O roubo de camisetas, computadores e alimentos pode parecer contrário à mensagem de manifestantes que encheram ruas de cidades de costa a costa após a morte de George Floyd, disseram alguns professores que estudam o assunto. Os saques também podem parecer distintos do vandalismo e da destruição de propriedades.

Mas, disse Robin Kelley, historiador da UCLA, "todas as rebeliões e levantes o incluíram". Os saques geralmente resultam de pessoas que cumprem a lei e aproveitam um momento caótico, especialmente quando sofrem economicamente, disse Kelley.

Ocorreu frequentemente durante a violenta agitação nas cidades americanas do final dos anos 60 e início dos anos 70. Isso aconteceu depois que o furacão Katrina devastou Nova Orleans. Foi parte dos distúrbios de East St. Louis em 1917, quando brancos mataram e invadiram as casas de moradores negros - roubando tapetes e abajures, disse Kelley.

Agora, durante a pandemia que levou mais de 40 milhões de pessoas a pedir seguro-desemprego, “fiquei chocado por não haver mais saques”, disse Kelley sobre os protestos atuais. "Estamos lidando com uma crise econômica".

O professor de sociologia de Stanford, Matthew Clair, disse que o termo "pilhagem" não é a melhor palavra a ser usada em muitas das ações dos manifestantes. Esse termo pode descaracterizar o que realmente está acontecendo.

"Muitos desses protestos, pelo menos os motivados pelo assassinato de George Floyd, devem ser entendidos como a recusa dos negros em aguardar enquanto seus irmãos e irmãs são assassinados pelo Estado", disse ele. "Se a história deste país é um guia, protestos como esses são frequentemente necessários para provocar mudanças sociais positivas e transformadoras".

Ayers, que é afro-americana, disse que não acreditava que as pessoas que protestavam contra a morte de Floyd foram as que danificaram sua loja, que mostra uma mulher afro-americana na janela da frente.

"Por que diabos, se as pessoas estão aqui para protestar contra a morte de um homem negro, por que elas destruiriam a frente da minha loja?" ela perguntou.

O impacto será menos ruinoso para grandes empresas que foram danificadas, como Apple e Target, destacou o analista de varejo Saunders, porque elas podem se dar ao luxo de reparar e fechar lojas por um tempo. Mas para as pequenas empresas o dinheiro do seguro ainda pode não ser suficiente para sobreviver, combinado com a pandemia.

As ações do fim de semana foram uma reminiscência dos protestos de Rodney King em Los Angeles em 1992, disse Darnell Hunt, reitor de ciências sociais da UCLA. Nesse caso, porém, a destruição parece ter ocorrido em bairros mais ricos, disse ele. Alguns empresários colocaram cartazes notando que era uma loja pertencente a uma minoria para tentar ser poupado de danos.

Os protestos não são apenas uma crítica à brutalidade policial, disse Hunt, embora essa seja a principal questão em jogo.

"É uma explosão de frustrações e raiva sobre uma série de estruturas interconectadas em nossa sociedade que minaram desproporcionalmente os meios de vida de pessoas de cor, principalmente os afro-americanos", disse ele.

Kelley, o historiador, mora a poucos quarteirões de onde várias lojas foram saqueadas no bairro de The Grove, em Los Angeles, incluindo uma loja da Apple. Ele disse que saqueadores costumam ser distintos dos manifestantes. Mas eles podem ser movidos pelas mesmas coisas.

"Eles estão eliminando suas frustrações e depravações", disse Kelley. "Não é uma boa estratégia, mas eu entendo."

Muitos empresários continuaram a defender a causa, mesmo em meio a danos. Michelle Brown twittou uma mensagem forte quando seu restaurante Teaism, em Washington, ardeu.

“Antes que alguém ponha uma única palavra em nossas bocas. Vidas negras são importantes ”, ela escreveu.

"Foi comovente", disse Brown. "Mas este momento não é sobre nós." Brown quer que seus clientes se concentrem no intenso sofrimento que varre o país, em vez dos danos causados a seu restaurante, que ela diz que se recuperarão com o tempo.

"Qualquer tipo de problema como esse parece bem menor", disse ela. “Passamos três meses fechados, vimos 100.000 pessoas morrerem. Acho que os protestos são ótimos e acho que são justificados. ” /WP