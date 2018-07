Londres 2012: Artista coloca ônibus no telhado em instalação olímpica

Um ônibus foi colocado no topo de um prédio na Inglaterra como uma instalação artística que integra as celebrações que ocorrem na Grã-Bretanha em paralelo aos Jogos Olímpicos.

A instalação recria a última cena do filme Italian Job, ou Um Golpe à Italiana, na cidade costeira de Bexhill.

O artista responsável, Richard Wilson, a batizou de Hang On A Minute Lads, I've Got A Great Idea... (Espere um minuto, rapazes, tive uma ótima ideia..., em tradução livre), a última frase do filme de 1969, dita por Michael Caine.

O ônibus será pintado nas cores da bandeira britânica, vermelho, branco e azul e ficará no local até outubro.

Foi necessário um guindaste para levar o veículo até o telhado do De La Warr Pavilion, prédio símbolo da pequena cidade e que abriga uma galeria de artes.

"Acho que as pessoas vão gostar e a obra não vai receber o tipo de crítica abusiva que instalações públicas costumam atrair", disse Wilson.

O comediante britânico Eddie Izzard, que doou 70 mil libras (R$ 221 mil) para a instalação, disse que "como grande fã do filme, me orgulho de ser o principal patrocinador".

"Ao fim de 2012, espero que se diga que nosso país não apenas organiza excelentes eventos internacionais, mas também consegue equilibrar ônibus do alto de prédios como ninguém."

O projeto recebeu 50 mil libras de dinheiro público.

