Londres 2012: Conheça o percurso da tocha olímpica na Grã-Bretanha

Depois de percorrer a Grécia, a tocha olímpica chegará à Grã-Bretanha no próximo dia 18 de junho. No país, ela percorrerá uma trajetória de 70 dias, ao longo de mais de mil cidades e vilarejos britânicos.

A tocha olímpica passará pelas mãos de 8 mil pessoas, até chegar ao seu destino final, o Estádio Olímpico, em Stratford, no leste da cidade, onde será a ''estrela'' da cerimônia de abertura dos Jogos de Londres, no dia 27 de julho.

O roteiro da chama olímpica é também uma jornada pela história britânica e por algumas das mais belas paisagens do país.

O trajeto começa no ponto mais ao extremo do sul do país, na Cornualha, no local conhecido como Land's End (Fim da Terra).

A chama olímpica passará por desde as misteriosas estruturas de pedra de Stonehenge, construídas entre 4 mil e 5 mil anos, até a moderna escultura do Anjo do Norte, de Antony Gormley, concluída em 1998.

Ela passará pela cidade natal de William Shakespeare, Stratford-upon-Avon, e pela bela cidade histórica de Bath, sede de célebres termas romanas e local de nascimento da autora Jane Austen.