Londres 2012: Eventos marcam 100 dias para os Jogos

O mote dos Jogos Olímpicos de Londres foi revelado - e será "Inspirar uma geração". O anúncio foi feito durante os eventos que celebram os 100 dias para a abertura da competição, no dia 27 de julho.

O presidente do comitê organizador, Sebastian Coe, participou da inauguração dos anéis olímpicos feitos com 20 mil flores no Kew Gardens, o jardim botânico da capital.

"As expectativas (com a Olimpíada) são altas e não vamos decepcionar", disse Coe.

Ao anunciar o mote dos Jogos, Coe afirmou: "É tudo que vimos dizendo desde quando começamos esta jornada. É o coração, o DNA desta organização e o chamado crescente para que os atletas venham para a Grã Bretanha e façam sua melhor performance para inspirar o mundo".

Ele afirmou que é vital colocar os atletas no centro dos preparativos, e conclamou: "Vamos promover Jogos fabulosos para este país e 200 outras nações serão bem-vindas aqui".

O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Rogge, afirmou estar confiante de que Londres atenderá as expectativas do mundo.

"Ao redor do mundo, a empolgação e as expectativas são altas, mas estou confiante de que a Grã Bretanha e Londres vão entregar um grande vento esportivo com ótima receptividade".

Maioria acha caro

Uma pesquisa encomendada pela BBC apurou que 64% das 2.007 pessoas ouvidas acreditam que os contribuintes estão pagando demais pelos Jogos. No entanto, 55% acreditam que o evento apresenta uma boa relação custo-benefício para o país.

Cerca de 9,3 bilhões de libras esterlinas (R$ 27 bi) em recursos públicos foram usados para bancar os Jogos de 2012. Muitos londrinos estão pagando 20 libras de contribuição extra em seus impostos locais.

O atual orçamento da competição é cerca de quatro vezes mais que o estimado em 2005, quando a cidade se candidatou a sediar o evento.

O secretário de Cultura, Jeremy Hunt, disse à BBC: "Acho que o momento de perguntar se valeu a pena pagar pelos Jogos é depois da competição. As pessoas estão preocupadas com a economia e temos que examinar os benefícios depois".

Flores e carvalhos

Os anéis olímpicos feitos com flores em Kew Gardens poderão ser vistos dos aviões em seu trajeto para o aeroporto internacional de Heathrow.

Funcionários levaram cinco dias para plantar 20 mil flores para compor os anéis de 50 metros de circunferência. Sebastian Coe também plantará, ele mesmo, um carvalho no local, um dos 40 em toda a Grã Bretanha para celebrar os trigésimos Jogos Olímpicos da Era Moderna.

E na London's Horse Guards Parade, os tradicionais guardas em vermelho dos grupamentos Grenadier, Coldstream, Scots e Welsh Guards formaram o número 100, em reconhecimento à contagem regressiva para os Jogos.

Ainda na quarta-feira, atores que trabalham as peças do West End londrino, acompanhados de atletas britânicos, fazem a performance "Bem-vindo, mundo", na tradicional praça Trafalgar, no coração da capital britânica.