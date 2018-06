Londres aprova casamento entre homossexuais A Grã-Bretanha tornou-se ontem mais um país a aprovar o casamento gay. A votação na Câmara Alta do Parlamento ocorreu após uma intensa negociação entre o governo do primeiro-ministro, David Cameron, que defendia o projeto, e setores mais conservadores de seu partido. No fim, 366 parlamentares votaram a favor e 161, contra. O projeto já havia sido aprovado na Câmara Baixa em fevereiro, passando com 400 votos a favor e 175 contra.