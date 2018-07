Londres começa contagem regressiva para Jogos de 2012 no prazo e no orçamento

Londres dá início nesta quarta-feira à contagem regressiva de um ano para os Jogos Olímpicos de 2012.

Com 88% das obras concluídas, os organizadores da competição estão celebrando o fato de que os trabalhos de construção de sedes da competição estão dentro do prazo e do orçamento.

Seis das principais arenas esportivas do evento já foram concluídas.

Entre as obras construídas especialmente para o evento está o estádio olímpico de Statford.

O local tem capacidade para 80 mil pessoas e abrigará a cerimônia de abertura, que será dirigida pelo cineasta Danny Boyle.

Há até mesmo o caso de uma obra, a do Velódromo, onde serão realizadas as provas de ciclismo, que foi entregue ainda no início do ano e, portanto, concluída antes do prazo.

Também já foi concluído o estádio de handebol, que conta com cadeiras removíveis, que poderá abrigar outros jogos de outras modalidades esportivas após o torneio.

Outro destaque é o estádio de basquete, que é a maior estrutura temporária já construída para uma Olimpíada.

Um total de 2 milhões de pessoas solicitaram 23 milhões de ingressos. E cerca de 250 mil pessoas se ofereceram para atuar como voluntários durante o torneio.