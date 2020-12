Londres e Cingapura assinam acordo comercial às vésperas do Brexit

CINGAPURA - Londres e Cingapura anunciaram nesta quinta-feira, 10, a assinatura de um acordo de livre comércio, enquanto as esperanças de um acordo pós-Brexit com a União Europeia diminuem.

“O Reino Unido e Cingapura têm a satisfação de anunciar hoje (quinta-feira) a assinatura de um acordo”, que cobrirá trocas de US$ 22 bilhões ao ano, segundo nota ministerial conjunta.

Este acordo com a cidade-estado, uma plataforma financeira e comercial muito importante, proporcionará um apoio significativo para o Reino Unido na Ásia enquanto o país negocia a sua saída da União Europeia.

Londres assinou seu primeiro grande acordo comercial pós-Brexit com o Japão em outubro. Mas este acordo é o primeiro com um membro da ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, que tem 10 membros.

O acordo "fornece às empresas britânicas uma plataforma para acessar oportunidades na região por meio de Cingapura", disse o ministro do Comércio de Cingapura, Chan Chun Sing, após assinar o documento com a britânica Liz Truss.

O acordo foi concebido segundo o modelo de um pacto existente entre a União Europeia e Cingapura.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deram um ao outro até domingo para tomar uma decisão sobre as negociações de um acordo pós-Brexit./AFP