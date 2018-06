Londres e Quito divergem sobre asilo de Assange As negociações entre a Grã-Bretanha e o Equador sobre Julian Assange terminaram sem avanço, disse ontem o Ministério das Relações Exteriores britânico. A declaração foi feita quase um ano após Assange, fundador do site WikiLeaks, ter se refugiado na Embaixada do Equador em Londres para evitar a extradição para a Suécia.