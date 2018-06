Londres: eleitores devem reeleger Johnson prefeito Pesquisas de opinião indicam que o prefeito de Londres, o conservador Boris Johnson, de 47 anos, está no curso para ser reeleito nesta quinta-feira e comandar a capital inglesa durante a Olimpíada de 2012. Os eleitores britânicos votam nesta quinta-feira para eleger prefeitos e vereadores em 180 municípios na Inglaterra, País de Gales e Escócia. Embora Johnson, que é do Partido Conservador do primeiro-ministro David Cameron, lidere a intenção de voto em Londres, os governistas tendem a ser derrotados pela oposição trabalhista na maioria dos municípios, indicam as sondagens. Em Londres, Johnson disputa o voto com o ex-prefeito e candidato do Partido Trabalhista, Ken Livingstone, de 66 anos.