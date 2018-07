Londres envia destroier para perto das Malvinas

As tensões aumentaram em dezembro, quando a Argentina liderou um bloqueio do acesso de navios com bandeira das Malvinas aos portos do bloco econômico Mercosul. O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, disse que não negocia a soberania das Malvinas e informou que o governo apoia o direito dos habitantes das ilhas à autodeterminação.

A Marinha Real Britânica se recusou a informar se o HMS Dauntless visitaria as Ilhas Malvinas. "A Marinha Real Britânica tem tido uma presença constante no Atlântico Sul ao longo dos anos", disse um porta-voz da Marinha, em comunicado. "O envio do HMS Dauntless para o Atlântico Sul foi planejado, é uma questão rotineira e vai substituir um outro navio de patrulha." As informações são da Dow Jones.