Londres fecha cinemas, teatros e restaurantes novamente devido à pandemia

LONDRES - Hotéis, restaurantes e locais de entretenimento voltaram a fechar em Londres nesta quarta-feira, 16, apenas duas semanas depois que a Inglaterra emergiu de seu segundo bloqueio, devido a um aumento nas infecções potencialmente causadas pelo surgimento de uma mutação do coronavírus.

A capital britânica e partes do sudeste da Inglaterra entraram em nível de alerta máximo contra a covid-19 na manhã desta quarta-feira, o que já havia sido aplicado a áreas do norte do país.

Leia Também Engarrafamentos e paralisações industriais ameaçam o Reino Unido sem acordo pós-Brexit

Isso implica o fechamento de hotéis, bares e restaurantes (que só vendem comida para viagem), espaços culturais como cinemas, teatros e museus, e centros de lazer, como boliches.

Quem puder deve trabalhar em casa e as viagens não essenciais devem ser evitadas.

As medidas incluem também uma limitação dos contatos sociais: é proibido estar em locais fechados com pessoas que não são coabitantes e os contatos externos em locais como parques ou praias não podem ultrapassar seis pessoas, crianças incluídas.

Lojas, salões de beleza, cabeleireiros e academias podem permanecer abertos, assim como escolas.

No entanto, pelo menos dois distritos da capital, Greenwich e Islington, dirigidos pela oposição trabalhista, optaram por fechar suas escolas, gerando um conflito com o primeiro-ministro conservador Boris Johnson.

Toda a Inglaterra foi liberada em 2 de dezembro de quatro semanas de lockdown, o segundo após março-junho, e o país entrou em um sistema reforçado de restrições locais.

Na capital, eles conseguiram reabrir restaurantes e teatros, na esperança de que a atividade frenética das semanas anteriores ao Natal lhes permitisse recuperar parte da receita perdida desde o início da pandemia em março.

Esse novo fechamento cai como uma jarra de água fria para quem investiu em preparações, como a produção de peças de teatro de Natal.

É "um desastre para os cinemas de Londres", reagiu Jon Morgan, diretor do Theaters Trust.

"Os cinemas trabalharam arduamente para criar ambientes seguros para o público e agora enfrentarão enormes perdas financeiras, embora não tenham culpa disso", enfatizou.

O anúncio repentino na segunda-feira também forçou os restaurantes a cancelar rapidamente suas reservas nas próximas semanas. E para lidar com as grandes encomendas de produtos repassados ​​aos seus fornecedores que agora correm o risco de estragar.

"Sei que são notícias difíceis (...) e que para as empresas afetadas será um revés considerável", disse o ministro da Saúde, Matt Hancock, na segunda-feira, anunciando esta medida "absolutamente essencial", dado que o número de infectados dobra a cada sete dias em algumas áreas do sudeste da Inglaterra.

Esse gatilho coincide com o surgimento naquela área de uma mutação do coronavírus que o governo não conseguiu, no entanto, confirmar se é a causa do aumento das infecções. Hancock apontou que essa variante do vírus não é aparentemente nem mais perigosa nem reage de maneira diferente às vacinas.

Um dos países mais afetados da Europa, com quase 65 mil mortes, o Reino Unido foi o primeiro país ocidental a iniciar uma campanha de vacinação na semana passada, depois de ser o primeiro do mundo a aprovar a vacina desenvolvida pela Pfizer / BioNTech. As autoridades esperam ter vacinado os grupos de maior risco até abril.

Mutações em um vírus são comuns e vários dos novos coronavírus já foram descobertos. Alguns os tornam mais resistentes aos tratamentos, outros os tornam mais transmissíveis, mas menos letais, e há aqueles que não têm nenhum efeito especial./AFP