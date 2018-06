Londres instalará mísseis em edifícios para garantir segurança dos Jogos

LONDRES - Para reforçar a segurança durante os Jogos Olímpicos, serão instalados mísseis de alta velocidade em seis edifícios de Londres, anunciaram as autoridades militares do Reino Unido nesta quinta-feira, 3.

O edifício Lexington, no distrito de Tower Hamlets, e a torre Fred Wigg, na zona de Waltham Forest, foram escolhidos como dois dos possíveis locais para abrigar os mísseis Starstreak.

No caso do governo britânico aprovar o Plano de Segurança Aérea, outros quatro edifícios abrigarão mísseis do tipo Rapier, dois ao norte (Blackheath Common e Oxleas Wood) e dois ao sul da capital, próximos ao reservatório William Girling e na região de Barnhill.

O comandante de Defesa Conjunta Terra-Ar, o coronel Jon Campbell, explicou que os lugares foram escolhidos para evitar instalar armas dentro do Parque Olímpico, localizado em Starford.

"Queremos desmilitarizar essa zona para deixar o esporte desempenhar o papel mais importante. O Edifício Lexington é o melhor lugar fora do Parque Olímpico", explicou Campbell, segundo informou nesta quinta-feira a cadeia britânica BBC.

O coronel assegurou também que as autoridades estão fazendo todo o possível para que as pessoas não temam um ataque. "O míssil Rapier conta com um radar único que pode detectar objetos parados ou em movimento, o que significa que temos a melhor fotografia do céu de Londres", acrescentou Campbell.

Suart Atha, comandante para a segurança aérea durante Londres 2012, disse que espera que o foco esteja voltado para o "atleta Usain Bolt", e não sobre as autoridades de segurança.

"Estamos muito orgulhosos de poder participar deste plano para oferecer Jogos seguros", concluiu Atha.

De ontem até o dia 10 de maio, a Real Força Área Britânica (RAF) realizará a operação "Exercise Olympic Guardian", que tem o objetivo de testar a segurança durante os Jogos Olímpicos, que acontecerão entre 27 de julho e 12 de agosto.