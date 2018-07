Londres pede que Equador retome conversas sobre Assange

LONDRES - O ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, William Hague, afirmou nesta segunda-feira, 3, que o Equador precisa retomar as negociações sobre o destino do fundador e ex-editor-chefe do WikiLeaks, Julian Assange.

Assange, que tenta evitar sua extradição para a Suécia, onde é acusado de estupro, está refugiado na embaixada do Equador em Londres desde junho. O governo do presidente Rafael Correa concedeu asilo político ao fundador do WikiLeaks, mas os britânicos afirmam que el será preso assim que colocar os pés para fora da representação diplomática.

Hague disse que o Equador deve reiniciar as conversas "o mais breve possível". "Nossos dois países devem ser capazes de encontrar uma solução diplomática", escreveu o ministro em comunicado.

Assange afirma que o caso na Suécia não passa de um complô para enviá-lo aos Estados Unidos por seu trabalho com o Wikileaks - acusação que os suecos rechaçam.

