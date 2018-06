Londres põe Tornados em ação na Síria

Jornalistas que estavam na base cipriota registraram que três supersônicos pousaram com os suportes externos vazios. O outro regressou armado, um procedimento pouco comum.

Mais tarde o Ministério da Defesa confirmou a destruição “de seis objetivos prioritários entre os quais, um campo de petróleo explorado pelo EI no leste da Síria, e as instalações de apoio”. A venda clandestina do óleo leve e caro da na região sob domínio do grupo é fonte do dinheiro dos jihadistas. As aplicações do EI nos mercados internacionais, segundo a inteligência dos EUA, chegam a US$ 3 bilhões. O comércio ilegal de petróleo contribui com 30% do total.

Na mesma operação foram atingidos armazéns e instalações usadas pelos radicais no território do Iraque. O EI controla uma larga faixa que se estende da Síria ao limite da Turquia, o novo Califado do Levante, declarado em junho de 2014 pelo líder do movimento, Abu Bakr al-Baghdadi. A fronteira entre os dois paises parcialmente ocupados é pouco definida.

O premiê britânico, David Cameron, determinou o envio de reforços para o cumprimento das novas missões. Mais dois Tornados foram despachados ontem para Akrotiri. Hoje devem chegar seis avançados Typhoon, o Eurofighter, deslocados de Lossiemouth, na Escócia. Jatos de alerta avançado, coleta de dados de inteligência e drones de vigilância estão na área, ao abrigo de uma base no Catar.

Os Tornados são velhos e confiáveis guerreiros há 40 anos. Com asas de geometria variável e velocidade na faixa dos 2.400 km/hora, podem atacar a baixíssima altura ou no limite de 12 mil metros. A frota inglesa passou por um amplo programa de modernização. Cada um leva até 9 toneladas de carga de ataque mais um canhão de 27 mm.